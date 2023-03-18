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النائب أحمد فتحي: مبادرة «كتف في كتف» تكليل لجهود تحالف العمل الأهلي

كتب:

يسرا البسيوني
01:04 م | السبت 18 مارس 2023
النائب أحمد فتحي ـ أرشيفية

النائب أحمد فتحي ـ أرشيفية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليل لمجهود كبير قامت به مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.

مبادرة «كتف في كتف».. عمل متكامل

وأوضح فتحي، خلال بيان، أنه على مدار عام كامل تضافرت جهود كل المؤسسات داخل التحالف الوطنى، إذ بدأت بـ 24 مؤسسة والآن أصبحت تضم 34 مؤسسة، وهي عبارة عن عمل متكامل وتنسيق كامل على مدار الساعة .

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن دور العمل الخيري والأهلي يأتي كمكمل للجهود الحكومية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه أحد ركائز الدولة الأساسية للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المبادرة تأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بمساندة المواطن الأكثر احتياجا في المقام الأول، لدعمه في تجاوز الصعوبات التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

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