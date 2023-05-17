مصايف الإسكندرية تدعو المواطنين للاستجمام.. الشواطئ مجانية أو بأسعار رمزية

دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين في المدينة الساحلية للعودة إلى الشواطئ والاستمتاع والاستجمام مجددا، بعد انتهاء امتحانات كافة صفوف المرحلة الابتدائية اليوم في المدارس الحكومية، في ظل اعتدال الطقس خلال الأيام الحالية كونه طقس ربيعي مميز في ظل اعتدال درجات الحرارة.

مصايف الإسكندرية: الشواطئ تساعد على الاسترخاء

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإن شواطئ الإسكندرية تساعد على الاسترخاء، وإعادة شحن الطاقة النفسية لكل شخص مجددا خلال تلك الآونة بعد ضغوط امتحانات الصفوف الابتدائية.

وتابعت: «بنفكركم اننا منتظرينكم بعد الامتحانات وبنفكركم أن ده أجمل وقت للاسترخاء وهدوء الأعصاب حيث نسب الأشغال المنخفضة وصفاء المياه واعتدال الطقس».

شواطئ الإسكندرية 2023

وأكدت مصايف الإسكندرية على انتهاء استعدادها لاستقبال موسم الصيف 2023، معلنة جاهزية 64 شاطئ لاستقبال زوار عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الصيف الجاري منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيه للفرد، بالإضافة إلى شواطئ مميزة وسياحية قيمة تذكرتها أعلى من ذلك.