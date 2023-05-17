أمين الفتوى بالإفتاء يكشف عبر قناة الناس حكم زيارة الزوج لمنزل طليقته بعد الخلع

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخلع هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع عنه إلا بشروط ومواصفات خاصة، وبمجرد تمام الخلع فقد انتهت الرابطة بين الزوج وزوجته، لافتا إلى أن حضور الزوج بعد الخلع إلى المنزل حال تواجد مطلقته فيه، لا بد أن يكون في وجود محرم وأن يستأذن قبلها، وذلك في الإجابة على سؤال متصلة تسأل عن رأي الدين في لقائها بطليقها.

دخول البيت في غير الوقت المناسب

وأوضح «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أنها يجب ألا تأذن له بدخول البيت في غير الوقت المناسب لها، مستشهدا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».

برامج للمرأة والطفل على قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.