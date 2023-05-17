وكيل الأوقاف عبر قناة الناس: على الرجل ألا يرضي زوجته على حساب والدته

قال الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الزوج عليه الاتزان والعدل بين زوجته وأمه، فلا يجوز أن يرضي أمه لصالح زوجته، أو يرضي زوجته لصالح أمه، لافتا إلى أن البيت الذي يقوم على العدل والاتزان يعيش في سعادة.

أمك ثم أمك ثم أمك

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «علينا في بيوتنا أن نتبع نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال لنا: أمك ثم أمك ثم أمك، وهو نفسه سيدنا النبي الذي أوصنا خيرا بالنساء، وهو كان يعامل زوجاته بمنتهى الرحمة واللطف، العدل هو أن يكون هناك حكمة في التعامل بينهما».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.