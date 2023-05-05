إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد سائقها وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجميعهم أفراد أسرة واحدة، وهم:

محمد مصطفى محمد، 55 سنة.

هبة محمد مصطفى، 35 سنة، طبيبة أسنان.

هند محمد مصطفى، 32 سنة.

زين مصطفى محمد، 10 سنوات.

بيبرس مصطفى محمد، 3 سنوات.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.