مصرع طفل وإصابة جدته وشقيقه في بولاق.. صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق

لقي طفل مصرعه بينما أصيبت جدته وشقيقته بإصابات خطيرة أثناء عبورهما نهر الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكي وفر قائدها هاربا، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء احمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الدائري قبل نزلة صفط اللبن، وعلى الفور انتقل الرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور معاوني القسم إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مجهولة بربة منزل 70 سنة مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنة ابنها 5 سنوات مصابه باشتباه نزيف بالمخ وكسور متفرقه بالجسم، ابن ابنها 3 سنوات مصاب بنزيف بالمخ وتوفي في الحال.

كان يعبرون الطريق

وبسؤال الشهود أقروا أنه أثناء عبور المصابين والمتوفى نهر الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكي مجهولة وفر قائدها هاربا، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم العام، وتكثف مباحث بولاق الدكرور جهودها للقبض على قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.