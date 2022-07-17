حكاية جريمة.. فاصيل ذبح شاب على يد 3 اشقاء في الصف بسبب الثأر

جثة لشاب مكبلة اليدين والرجلين، بها ذبح في الرقبة ما جعل الدماء كالبركة حوله في مشهد مهيب في أحد شوارع مركز الصف حيث تجمع الأهالي ليشاهدوا الجثة ويسأل بعضهم عن هوية الشاب، والبعض الآخر يبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة التي حضرت على الفور لعمل التحريات، التي كشفت أن السبب وراء الجريمة هو الثأر وتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم أمام المحكمة التي أسدلت الستار بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لقتلهم الشاب المجني عليه.

المتهمون قسموا أنفسهم للبحث عن المجني عليه

تعود الواقعة لأكتوبر 2013 عندما جاء 3 أشخاص من إحدى محافظات الصعيد إلى القاهرة ليبحثوا عن المجني عليه بكل طاقتهم حتى يفشوا غليل صدورهم بعد مقتل والدهم على يد الضحية قبل أيام قليلة من الجريمة بحسب ما رووه في التحقيقات، فقاموا فور وصولهم بتقسيم أنفسهم إلى ثلاثة أقسام في ثلاث اتجاهات مختلفة حتى يتمكنوا من إيجاد الضحية والثأر منه.

نحروه كالشاة على الأرض

علم المتهمون بمكان المجني عليهـ فقاموا على الفور بالتوجه إليه لتنفيذ مخططهم، وما إن شاهدهم الضحية حتى لاذ بالفرار خوفا من بطشهم فقاموا بملاحقته حتى أمسك به المتهم الثاني، وقاموا بتكبيله بكلتا يديه مقيدين حركته فتمكن الأول منه، وأخرج سلاحه الأبيض "سكين" ووضعه على عنقه فقام بنحره كالشاة لتسيل دمائه شلالاً على الأرض ويفر المتهمون هاربين وورد بلاغاً لقسم شرطة الصف يفيد بالواقعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان وتمكنت من تحديد هوية المتهمين كما نجحت في القاء القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم عرض المتهمين امام تحقيقان النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة القضية لمحكمة جنايات العباسية.

القبض على المتهمين

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الستار على قضية مقتل شاب على يد 3 متهمين لتقضي بالسجن المؤبد لثبوت إدانتهم بقتلهم المجني عليه للأخذ بالثأر بالصف في الجيزة.