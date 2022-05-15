تحقيقات النيابة والمعاينة لمسرح الحادث في جريمة الصف.. البيت تحول إلى «مشرحة»

أمرت جهات التحقيق بنقل جثامين زوجين ونجلتهما الكبرى إلى مشرحة زينهم، كما انتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة، واستدعت أسرة المتوفين لسماع أقوالهم حيال حادث وفاتهم وصرحت بالدفن.

معاينة الشرطة

كان هذا الحادث المفجع وقع صباح اليوم بمنطقة الصف بالجيزة، حيث بينت المعاينة التي قام بها رجال الشرطة وجود سيدة 31 عاما ملقاة على أرضية المنزل قد فارقت الحياة وبجانبها ابنتها 13 عاما، والتي لاقت نفس المصير حال محاولتها الدفاع عن والدتها، بالإضافة إلى زوجها 38 عاما، منتحرا شنقاً بغرفة النوم، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الأم توفيت إثر تهشم بالجمجمة بعد شجار عنيف مع زوجها.

تفاصيل الواقعة

وبينت التحريات أن الزوج كان يعمل حلاقا، بالإضافة لأنه دائم الشجار مع زوجته بسبب شكه في سلوكها، كما وضحت أنه كان يتردد على عيادة طبيب نفسي، الأمر الذي جعل شقيقه يظن أن أخاه هو من صدم رأس زوجته بأنبوب البوتجاز كما هو موضح بتقرير الطبيب الشرعي، الأمر الذي إصابها بتهشم في الجمجمة وفارقت الحياة على الفور، وعندما حاولت ابنته منعه من قتل والدتها قتلها هي الأخرى بنفس الطريقة، ثم أعد مشنقة لنفسه بسقف الغرفة وانتحر على الفور.

ليخلف وراءه ثلاثة أطفال لم يبلغ أكبرهم 13 عاما دون رعاية أب أو أم، ويسرد شقيقه القصة التي بدت لها فاجعة في بادئ الأمر عندما هرع إليه نجل أخيه «أحمد» مستنجداً والذي كان يسكن بالقرب منهم لما تعرض له من هول الصدمة بمشاهدة أبويه وشقيقتة الكبرى قتلى لا يستجيبون لنداءاته بعد أن ظل يصرخ فيهم ولكن دون جدوى للرد، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.