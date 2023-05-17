خبير لـ قناة الناس: «الاستقلالية» تدفع الفتيات لرفض الزواج في بيت العائلة

قال يحيى فؤاد، استشارى العلاقات الزوجية، إن سبب رفض الفتيات العيش في بيت العائلة، هو بحث كل فتاة قبل الزواج طول الوقت عن الاستقلالية والانفراد بزوجها وبيتها دون تدخلات من أحد.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع استشارى العلاقات الزوجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «الأوضاع اختلفت الآن، خاصة في ظل التطورات التي تحدث في المجتمعات، لا يوجد فتاة مقبلة على الزواج لا ترغب في الحياة التي تراها على مواقع التواصل الاجتماعي، من استقلالية في حياتها وبيتها، وهذا عكس ما كان يحدث في الماضي، فالبيت كان كبيرا وواسعا، ويمكن أن يكون فيها جزء من الاستقلالية لكن كل هذا اختلف الآن».

الخريطة الجديدة لـ قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.