«رؤية مستدامة للتنمية السياحية».. مقترح من فنون جميلة المنصورة بالحوار الوطني

عرض المهندس إبراهيم جمال محمد علي المعماري والمدرس المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، مقترحا لرؤية مستدامة للتنمية السياحية بمصر من خلال استحداث أنماط سياحية بديلة غير تقليدية، وتناول تجربة قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة لمشاريع التخرج حلولا لإشكالية التنمية السياحية بمصر وقيام الطلاب بدراسة الأقاليم المصرية ورصد وتحليل واستنتاج أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الريفية والعلاجية والبيئية والرياضية والثقافية والمظلمة غيرها من السياحات الغير تقليدية.

صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها

جاء ذلك خلال جلسة: «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، ضمن جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في لجنة السياحة، بملف صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

مشروع قرار وزاري باستحداث قسم للسياحة الغير تقليدية

وقال المهندس إبراهيم جمال محمد علي، لـ«الوطن» أنه تقدم للأمانة الفنية للحوار الوطني بمقترح الرؤية كامل ومشروع قرار وزاري باستحداث قسم للسياحة الغيرالتقليدية بالادارة العامة للترويج السياحي التابعة للإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث يختص هذا القسم بدراسة وإنشاء خريطة مصرية لانماط السياحة غير التقليدية ووضع خطط للجذب السياحي لها.

وأكد ضرورة الاستعانة بطلاب كليات الفنون بمصر في إعداد محتوى ترويجي لأنماط السياحة المختلفة بمصر.