مقرر مساعد لجنة السياحة بالحوار الوطني: مصر يجب أن تكون ضمن أكبر 5 مقاصد عالمية

قالت الدكتورة أماني الترجمان، المقرر المساعد للجنة السياحة في الحوار الوطني، إنها عملت في مجال السياحة منذ 40 عاما، وترى أن السياحة قاطرة اقتصادية ستنقل مصر لمكانة أخرى، فمن المفترض أن تكون مصر المقصد الأول في العالم، والحوار الوطني يفتح المجال لإيجاد حلول ووضع مصر على الخريطة السياحية العالمية.

وأضافت «الترجمان»، في كلمتها بجلسة مناقشة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها بالحوار الوطني، وعرضتها قناة «إكسترا لايف»، أن مصر من المفترض أن تكون ضمن المقاصد الخمسة الأولى في العالم من ناحية عدد الزوار، وهذا يأتي من خلال حوار بناء ليس فقط لطرح المشكلة ولكن لحلها أيضا، على أن يكون حلا واقعيا.

وأشارت إلى أن غاية الحوار الوطني النهائية هي زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، ونجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، خاصة أنه ليس عملية إجرائية ولكن حوارا عمليا جادا من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف المناسبة والمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.