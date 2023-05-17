الأرصاد تحذر السائقين و 3 فئات من طقس الأيام المقبلة.. الحرارة تصل 40 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية 3 فئات وهى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من الأتربة العالقة نهاراً إثر تعرض المحافظات إلى عاصفة ترابية تستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو، كما تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من غداً الخميس 18 مايو حتى السبت 20 مايو على مختلف المحافظات.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وذكر بيان الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد مائل إلى الدفء في محافظات السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

الظواهر الجوية في حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشير التوقعات أيضا إلى تعرض البلاد حتى خلال الأيام القادمة إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لذا حذرت سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية.

وعن درجات الحرارة الأيام القادمة في المحافظات جاءت كالآتي:-

درجات الحرارة يوم الجمعة 19 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة يوم السبت 20 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة يوم الأحد 21 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 22 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.