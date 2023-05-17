مصرع سائق في انقلاب جرار زراعي بالمحلة

لقي سائق في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر انقلاب جرار محمل بالطوب، بمنطقة الشعبية، التابعة لحي ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بانقلاب جرار زراعي

تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بانقلاب جرار زراعي محمل «بالطوب» المستخدم في البناء، بمنطقة الشعبية، أسفر عن مصرع سائق في العقد الثالث من عمره.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب جرار زراعي محمل بالطوب، بمنطقة الشعبية، أسفر عن مصرع قائده ويدعي «حسن البحيري» في العقد الثالث من العمر، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي.

رفع أثار الحادث

وجري الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.