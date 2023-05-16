شعبة البقالة: استقرار أسعار السلع الغذائية.. وتوقعات بتراجع «الأرز»

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي منها، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة.

تراجع أسعار الأرز قريبا

وأوضح «المنوفي»، اقتراب موسم حصاد الأرز، حيث من المتوقع أن يبدأ خلال شهر ونصف، وبالتالي سيكون المعروض كبيرا جدا من هذه السلعة، ومن ثم ستنخفض أسعاره.

طفرة في ملف التضامن الاجتماعي

وأشار «المنوفي» إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحقق طفرة في مجالات البنية الأساسية، وأن يقتحم ملف التضامن الاجتماعي، من خلال برنامج «تكافل وكرامة» الذي استفادت منه 3 ملايين و600 ألف أسرة، بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، إضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش للرغيف، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.