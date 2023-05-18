عناوين وتليفونات مكاتب العمل المحدثة بمحافظة بورسعيد في 2023

تواصل «الوطن» نشر أماكن ومكاتب العمل المحدثة في 2023 التابعة لوزارة القوى العاملة بالمحافظات، كنوع من تقديم الخدمة للقراء والمواطنين الراغبين في إنهاء الكثير من الإجراءات الإدارية المتعلقة بوظائفهم في العمل الحكومي والخاص، بالاضافة إلى إجراءات إنهاء التعيينات الجديدة بكلا القطاعين، أو الذين يبحثون عن وظائف بمكاتب العمل، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل في 2023 بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

ونستعرض عناوين ومكاتب العمل المحدث في 2023 بمحافظة بور سعيد، وهي على النحو التالي:

عناوين وأرقام مكاتب العمل ببورسعيد

1- بورفؤاد.. مساكن الحزب الوطني عمارة 13 شقه 10 - ت: 3424049

2- حي الجنوب.. ديوان عام المديرية -ت: 3735627

3- حي الضواحي.. مساكن علي بن أبي طالب عمارة 7- ت: 3602950

4- حي الشرق.. شارع الجمهورية - ت: 3248973

5- مكتب الاستثمار .. مقر جمعية مستثمري بورسعيد (داخل المنطقة الحرة العامة)-ت: 3724184

6- حي العرب.. ديوان عام المديرية - ت: 3735627

7- الزهور.. ديوان عام المديرية- ت: 3735627

8- حي المناخ.. ديوان عام المديرية ت: 3735627

9- الزهور.. تشــغيل مطــور- مساكن عمر بن عبد العزيز ع30 ب شقة 1 ت: 3635132

11- الجنوب.. ديوان عام مديرية القوى العاملة ت: 3722869

12- تراخيص الأجانب.. ديوان عام مديرية العاملة - ت: 3735627

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أكدت أن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ"كعب العمل" للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.