مصرع سائق توك توك إثر اصطدامه بجرار زراعي في الدقهلية

لقى سائق توك توك مصرعه نتيجة تعرضه لحادث أليم، وقع على الطريق الواصل بين مدينتي بلقاس وجمصة بالدقهلية، إذ اصطدم التوك توك بجرار زراعي تسبب في وفاة سائق التوك توك، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس العام، وإيداع الجثمان بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز بلقاس، يفيد بمصرع سائق توك توك نتيجة تعرضه لحادث اصطدام مع جرار زراعي علي الطريق الواصل بين مدينتي بلقاس و جمصة بالقرب من قرية الساتموني التابعة لبلقاس بالدقهلية.

مصرع سائق توك توك

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سائق توك توك يدعى «علاء الدين محمد علاء الدين» صاحب الـ18 عاما، من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، نتيجة اصطدام توك توك بجرار زراعي على الطريق.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي علي أثر الحادث، و تم نقله إلي مستشفي بلقاس العام، و إيداع الجثمان داخل المشرحة لحين انتهاء الإجراءات اللازمة، و تسليم الجثمان لأقاربه.

وتحرر محضر بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.