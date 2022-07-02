مصرع سائق «توك توك» صدمته سيارة وفر قائدها هارباً بالدقهلية

لقى سائق «توك توك» مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة مجهولة مسرعة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، الذي وقع على طريق «منية النصر – دكرنس»، مقابل قرية «ميت الخولي مؤمن»، جرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لإجراء التصريح بالدفن.

حادث تصادم «توك توك» وسيارة بمنية النصر

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين مركبة « توكتوك» وسيارة مجهولة على طريق «منية النصر - دكرنس»، مما تسبب في مصرع قائد الـ«توكتوك».

وعلى الفور، انتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سائق «توك توك» يُدعى «باسم السيد أحمد البدوي»، 21 سنة، يقيم بناحية قرية «ميت الخولي مؤمن».

نقل الجثة لمستشفى منية النصر

تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة، ويجري البحث عن السيارة وقائدها، وتحرير المحضر الازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر من إزالة أثار الحادث، وتم التحفظ على الـ«توك توك» بمركز الشرطة، تحت تصرف النيابة.

تشييع مزارع لقى مصرعه أثناء سرقة تليفونه

من جهة أخرى، شيع أهالي قرية «الخمسة»، التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، جنازة «عبدالمالك أحمد بكر»، 60 سنة، الذي لقي مصرعه نتيجة تعرضه للضرب على رأسه حتى الموت، من قبل 3 أشخاص، حتى يتمكنوا من سرقة تليفونه ‏المحمول، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وما زاد الحزن بين أهالي القرية، أن المجني عليه توفى قبل مرور عام واحد على استشهاد أحد أبنائه.