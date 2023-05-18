قصة وفاة إمام مسجد بعد صلاة العشاء وتحفيظ الأطفال القرآن بالمنوفية

خيَّمت حالة من الحزن بين أهالي قرية ميت أبو شيخة، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعد وفاة معتمد حسنين إمام وخطيب مسجد، بعد الانتهاء مباشرة من تحفيظ أطفال القرآن الكريم في أحد مساجد القرية وبعد إمامة المصلين لأداء صلاة العشاء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته تحت عنوان «حسن الخاتمة» ودعوات أن يتغمده الله بواسع رحمته.

ابن إمام المسجد يكشف كواليس الوفاة

وكشف محمود حسنين ابن الشيخ «معتمد» تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة والده، مؤكدا أنه أم المصلين لأداء صلاة العشاء بالمواطنين في المسجد، وجمع الأطفال حوله لحفظ القرآن الكريم بعد الانتهاء وأثناء إغلاق باب المسجد سقط على الأرض فجأة، مشيراً إلى أن الأهالي استدعوا الإسعاف لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي.

وأضاف ابن الشيخ «معتمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه صلى العشاء خلف والده وذهب إلى المنزل بعد الصلاة، حيث ظل والده لتحفيظ الأطفال والطلاب القرآن الكريم، مؤكدا أن والده كان حريصاً على تعليم القرآن الكريم لأطفال القرية، مشيرا إلى أن جنازته كانت مهيبة وهي دليل على حب الناس له.

وشيَّع المئات من أهالي قرية ميت أبو شيخة المتابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان الشيخ معتمد حسنين، حيث قاموا بختمة للقرآن الكريم على المدفن بعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط دعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت مديرية الأوقاف في المنوفية، في بيان لها وفاة إمام المسجد، وجاء البيان كالتالي: "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره تتقدم مديرية أوقاف المنوفية وجميع القيادات والعاملين بها وعلي رأسهم فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد فضيلة الشيخ معتمد عبد الله حسانين إمام وخطيب المسجد البحري بقرية ميت أبو شيخة إدارة أوقاف قويسنا والذي وافته المنية اليوم عقب صلاة العشاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".