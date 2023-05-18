مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل 10 انفجارات هزت مدينة أم درمان

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من السودان، آخر تفاصيل الوضع هناك، مشيرًا إلى أن ساعات الصباح الأولى في أم درمان شهدت دوي أكثر من 10 انفجارات بمنطقة كيرلي بالقرب من جسر الحلفاية الرابط بين مدينة الخرطوم وأم درمان.

الانفجارات المتتالية حدثت لأول مرة في المدينة

وأوضح الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر مصطفى عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الطائرات تحلق في سماء أم درمان بعد هذه الانفجارات المتتالية التي حدثت لأول مرة في المدينة، مؤكدًا أنه لا يعلم حقيقية هذه الانفجارات أو طبيعتها.

وأشار إلى أن أصوات هذه الانفجارات كانت في شمال شرق مدينة أم درمان، مؤكدًا أن هذه المنطقة فيها قواعد عسكرية وتحصينات عسكرية للجيش على مساحات كبيرة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم يتبين بعد وقوع وفيات وإصابات من عدمه

ولفت إلى أنه لا توجد أي بيانات عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب هذه الانفجارات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، مشيرًا إلى أن هذه الانفجارات توقفت وحلقت بعدها الطائرات في سماء مدينة أم درمان.