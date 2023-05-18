مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء الشرب من مبرد مياه في سوهاج

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء، في أثناء شرب المياه من مبرد أمام منزله في ناحية طما شمال محافظة سوهاج.

وصول جثة الطفل

وتلّقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي إلى مركز طما، بوصول جثة الطفل «جمال.ع.ج»، البالغ من العمر 3 سنوات، والذي يقيم في دائرة المركز.

مصرع طفل صعقا أثناء شرب المياه

وأفاد والده «علي» ووالدته «روجينا.ن»، وتعمل ربة منزل، بأن ابنهما تعرض لصعق كهربائي في أثناء شربه المياه من مبرد مياه أمام منزلهما، ما أدى إلى وفاته، وأكدت الجهات المعنية عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وأكد مفتش الصحة أنه بعد إجراء الكشف الطبي على جثة الطفل، فإن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُبلغت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.