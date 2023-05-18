إصابة عامل بجرح قطعي في الرأس على يد ابن عمه بسوهاج

أُصيب عامل زراعي بجرح قطعي في فروة الرأس بدائرة مركز ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، إثر تعرّضه للاعتداء بسلاح أبيض، من جانب ابن عمه.

وتلقّت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بإصابة عامل على يد نجل عمه بدائرة المركز.

إصابة طالب بجرح قطعي بالرأس

وتبين من الفحص إصابة «شكري.م.ش»، البالغ من العمر 19 عامًا، لجرح قطعي في فروة الرأس بعد تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض من قبل نجل عمه، «محمد.م.م» 25 عامًا، عامل زراعي في المنطقة نفسها، بسبب خلافات حول حد فاصل بين الأراضي الزراعية التي يمتلكانها.

وألقي القبض على المتهم، وضبطت الأداة المستخدمة في الاعتداء وهي «سكين»، بعد إرشاده، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة، واتهم الطالب شكري بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة في جسده، ونُقل الطالب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.