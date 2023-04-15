إحالة أطباء في مستشفى أبوتشت المركزي بقنا للتحقيق بسبب الغياب

أجرى الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية لمستشفي أبوتشت لتفقد سير العمل بها، ورافقه خلالها الدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي، وجابر سيف النصر مدير التفتيش الإداري بالمديرية.

واستهل وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، الزيارة بتفقد الاستقبال للتأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطوارئ ومراجعة تذاكر الدخول للمرضى، والتزام الفريق الطبي بتطبيق قواعد مكافحة العدوى.

إحالة عدد من الأطباء للتحقيق

وبحسب البيان، تبين خلال الزيارة تغَيُب بعض الفرق الطبية المناوبة، حيث وجه بإحالة بعض المتغيبين من الأطقم الطبية إلي الشؤون القانونية والبعض الآخر بالنقل خارج المستشفى.

ووجه «راجي» الشكر لقسم الحضانات، لتواجد الفريق الطبي المناوب والتزامهم بتطبيق الرعاية الطبية اللازمة.

توفير الرعاية الصحية

وتفقد «راجي» الأقسام المختلفة بالمستشفى للاطمئنان على المرضى وتوافر الرعاية الصحية لهم، وعدم شراؤهم أي أدوية من الخارج.