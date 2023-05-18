مزاعم بتداول امتحاني الدراسات واللغة العربية للشهادة الإعدادية عبر «تليجرام»

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» صورا، زعمت أنها أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية التي استقبلت الطلاب في الساعة التاسعة صباحا وفقا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

غرف العمليات ترصد الصور المتداولة

وتفاعل طلاب الشهادة الإعدادية مع الأسئلة المزعومة للدراسات الاجتماعية واللغة العربية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، مطالبين بسرعة الإجابة عن الأسئلة ونشرها على صفحات الغش بتطبيق «تليجرام».

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّ غرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات، رصدت الصور المتداولة لأوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة العربية عبر صفحات الغش للتحقق منها والتأكد من صحتها.

التعليم تتعهد بضبط المسؤولين بعد التحقق من الصور

وأضاف المصدر أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد المصدر أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة.