الجامعات: بدء امتحانات نهاية العام في عدد من الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الالتزام بكافة القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بامتحانات التيرم الثاني، معلنين بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بعض الكليات وفقاً للقواعد واللوائح الخاصة بها، وبما يتماشى مع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وكشفت مصادر بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انطلاق امتحانات نهاية العام الجامعي، الفصل الدراسي الثاني 2023 بعدد من الكليات بينها «التجارة والآداب»، وفقاً للوائح والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعة، وبما يتماشى مع توجهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن هناك التزاما كاملا بكافة الضوابط المعمول بها في الامتحانات.

امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات بدأت في عدد من الكليات وفقاً للضوابط والقواعد الخاصة بها، لافتا إلى أن الكليات أنهت كافة استعداداتها للامتحانات.

ومن جهته أكد الدكتور عباده سرحان، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الفرق بالكليات، مشيرا إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد انتظام الكليات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.