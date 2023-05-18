طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية الترم الثاني

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي لليوم الثاني علي التوالي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية في لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية لصحة وسلامة الطلاب والعاملين.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الجبر والتفاضل

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة، اليوم امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات، فيما يؤدي الطلاب بالجيزة امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديريات تتابع كل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي مشكلات أو معوقات قد تعرقل العملية الامتحانية لسرعة حلها وكذلك متابعة المنصة للتأكد من عدم وجود أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية.

استلام أوراق امتحانات الشهادات الإعدادية من المطبعة

وأضافت المديريات التعليمية، أن الغرفة تتابع من فجر اليوم استلام أوراق امتحانات الشهادات الإعدادية من المطبعة السرية و تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم تسليمها المدارس مقار اللجان الامتحانية حتى تصل الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة.

وأكدت المديريات، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، تم وضعها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ،والأسئلة تندرج من السهولة إلى قياس المستويات العليا ومناسبة للوقت المحدد للامتحان .