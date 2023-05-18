أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. اعرف بكام؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-5-2023 في السوق والمحلات، استقرارًا، بحسب بورصة الدواجن، بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، ونتيجة التوازن بين العرض والطلب الفترة الحالية، وفقا لما ذكر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، وسجل سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في أرض المزرعة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-5-2023 في السوق والمحلات، الفراخ الساسو بين 64 و65 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن، وبالنسبة للفراخ البيضاء في أرض المزرعة 64 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

وتصل أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك بين 75 و78 جنيهًا حسب المنطقة بحسب رئيس شعبة الدواجن.

أسعار مشتقات الدواجن

وجاء سعر الفراخ البانيه بين 160 و170 جنيهًا، والشيش طاووق بين 155 و165 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لأسعار البيض اليوم الخميس 18-5-2023، البيض الأحمر في أرض المزرعة بـ85.75 جنيه، والبيض الأبيض بـ78.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وذكر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ أسعار الكتاكيت اليوم بين 10 و12 جنيهًا.