بدء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في بني سويف وسط إجراءات احترازية

بدأ أكثر من 61 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، اليوم الخميس، داخل 310 لجان فرعية على مستوى الإدارات التعليمية السبعة في محافظة بني سويف، بمادة اللغة العربية.

استعدادات تعليم بني سويف للامتحانات

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف للامتحانات بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب في أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

غرف عمليات فرعية بالإدرات التعليمية

وشكلت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

التصحيح أولا بأول

وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنّ لجنة تقدير الدرجات استعدت لبدء أعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، مع توفير كل سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات، وإزالة أي معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بتوخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصًا على مصلحة الطلاب.

إجراءات سير الامتحانات

وأكد وكيل تعليم بني سويف غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بوجود غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات، وضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم، وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة، وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.