غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي بدمياط

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي غدا السبت بمحافظة دمياط وسط استعدادات مكثفة، وقال خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع بصفة مستمرة كافة استعدادات المدارس لبدء إمتحانات آخر العام، ووجهت برفع درجة الاستعداد لإجراءها بسهولة ويسر والعمل علي توفير مناخ ملائم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب والمعلمين.

وأشار خلف إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط إنتهت من كافة الاستعدادات الخاصة، لانطلاق امتحانات آخر العام، للعام الدراسي الحالي، والمقرر إجراؤها غدا السبت الموافق 7 مايو وحتى 12 مايو لصفوف النقل ومن 14 مايو وحتى 19 مايو لطلاب الشهادة الإعدادية.

تجهيز اللجان الامتحانية

وأضاف وكيل الوزارة، انتهت ايضا كافة المدارس من وضع القوائم الخاصة بأسماء الطلاب، باللجان الامتحانية استعدادا لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات آخر العام الدراسي المقرر انطلاقها السبت المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح خلف، إلتزام جميع مدارس المحافظة بالجداول المرسلة من المديرية والانتهاء من المناهج طبقاً للخريطة الزمنية وخطه كل مادة، والتأكد من وضع الامتحانات من الموجهين في مستوى الطالب المتوسط.

تفعيل غرف العمليات

لفت إلى أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بتفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والتبليغ على أي مشكلة، وذلك للتواصل والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على وجود امتحانات تخلفات للطلاب الذين لديهم عذر مقبول للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل يقبله مدير المدرسة ومدير عام الإدارة للشهادة الإعدادية.