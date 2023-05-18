انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسماعيلية.. اعرف الأماكن

شهت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق داخل المدينة، وفي نطاق مراكز القنطرة شرق ومركز الإسماعيلية، بسبب أعمال الصيانة المستمرة حتى نهاية شهر مايو.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إن أماكن الانقطاع شملت منطقة مشتل الغابة في حي ثان وبرج الصفوة في منطقة الشيخ زايد في حي ثالث ومول منطقة الطيب بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتشمل انقطاع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية بالزراعات، شرق البحيرات ومنطقة البلد القديمة بنطاق مركز القنطرة شرق ومنطقة كيلو 4.5 بنطاق قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة، فإن انقطاع التيار الكهربائي جرى من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

رفع كفاءة عدد من المناطق في الإسماعيلية

وتجري شركة القناة لتوزيع الكهرباء في منطقة القناة أعمال الصيانة ضمن خطة الشركة الموسعة خلال شهر مايو لرفع كفاءة عدد من المناطق استعدادا لفصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت بيانات رسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن عدة مناطق تشهد خلال شهر مايو رفع كفاءة لأعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء، بالتزامن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.