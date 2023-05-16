مصرع طفل غرقًا في مياه مصرف أبوصوير بالإسماعيلية

لقي طفل عمره 3 سنوات مصرعه، أمس الإثنين، في أحد المصارف الزراعية بدائرة مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية، خلال لعبه قرب منزله وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق الطفل «يس.إ» 3 سنوات مقيم بمنطقة أبو جازية التابعة لقرية السبع آبار في مصرف زراعي وانتقال الشرطة لمكان الواقعة.

انتشال الطفل من المياه

وقال شهود عيان، إن الأهالي نجحوا في انتشال جثمان الطفل من المياه بعد اختفائه والبحث عنه، إلا أنه كان قد توفى متأثرًا بافسكسيا الغرق وحررت الشرطة المحاضر اللازمة لتولي التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان الطفل، بعد انتداب مفتش الصحة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وانهاء تحريات المباحث حول الواقعة.