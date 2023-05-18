وزير الري يبحث مع سفير التشيك سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير إيفان جوكي سفير دولة التشيك في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك في مجال الموارد المائية، وتم التباحث خلال الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية.

تحسين كفاءة تشغيل الطلمبات ونظم التبريد وتوفير الطاقة

وأوضح «سويلم»، في بيان، أن الشركات التشيكية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، حيث تم توريد عدد 200 طلمبة تستخدم في 50 محطة رفع تمثل 10% من أجمالي أعداد المحطات على مستوى الجمهورية.

وتم التباحث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكي للجانب المصري في مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكي، كما تم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الاستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية، وكذا دراسة التعاون في تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة في إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات ، وكذا تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى احتياجها للإحلال والتجديد الكلى أو الجزئي أو العمرات.

مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والتشيكي في المجال البحثي

كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والتشيكي في المجال البحثي، من خلال التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك، وخاصة في مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعي واستخدام نظم الري الحديث والري الذكي، والتعاون البحثي لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالإضافة لقيام الجانب التشيكي بتوفير دورات تدريبية في مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه .

واستعرض سويلم خلال اللقاء مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجانب التشيكي لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.

المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

كما وجه الدكتور سويلم الدعوة للجانب التشيكي بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث أكد السفير التشيكي حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى في الفعاليات، في ظل إدراك الجانب التشيكي لأهمية هذا المؤتمر الدولي.