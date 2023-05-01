وزير الري يبحث إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لبحث إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف، قائلًا إنَّ متابعة المناسيب وقياس التصرفات تُعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، لذا لابد من السعي الحثيث لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم».

الري: متابعة المناسيب وقياس التصرفات أحد أهم أدوات الإدارة المثلى للموارد المائية

ووجه وزير الري، خلال الاجتماع، بإعداد حصر بكل الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس، والمعدات المستخدمة، والعمل على توفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الري، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً حال احتياجها للصيانة.

كما أكّد ضرورة العمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، مع تأكّيد الدور البارز لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه في توفير التدريب اللازم في هذا المجال.

واستعرض «سويلم» موقف منظومة التليمتري بالوزارة والتي تستخدم في قياس المناسيب بالمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف، موجها بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة ودراسة التوسع فيها لتغطية النسبة الأكبر من شبكة المجاري المائية لإمكان تحقيق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة، مع العمل على زيادة قدرات صيانة أجهزة التليمتري لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة.

إعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري

ولفت إلى أهمية قيام أجهزة مصلحة الري المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه بإعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة، وقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمراجعة حالة بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات.

كما وجه باختيار إحدى المحافظات لتمثل منطقة تجريبية لتنفيذ عملية تطوير لمنظومة توزيع المياه بها باستخدام قدرات شبكة التليمتري ومتابعة قياس التصرفات وتحديث منحنيات التشغيل.