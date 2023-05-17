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موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي بمدارس الدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:14 م | الأربعاء 17 مايو 2023
نتيجة الصف الثاني إلاعدادي بالدقهلية

نتيجة الصف الثاني إلاعدادي بالدقهلية

أعلن«ناصر شعبان» وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن»، عن قرب إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالمدارس، إذ يتم اعتمادها وإعلانها في المدارس الأسبوع المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، التي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي

وأوضح محمد إبراهيم مدير إدارة التربية والتعليم بالسنبلاوين لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي يتوقف تبعا لكل مدرسة عن الأخرى:«كل مدرسة على حسب ما تنتهي من التصحيح والمراجعة النهائية، ويتم إرسال النتيجة للإدارة واعتمادها».

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 

وأضاف أن بعض المدارس يتم اعتماد نتيجتها من قبل الإدارة، وستقوم بالإعلان عن النتيجة غدا في المدرسة التي جرى اعتمادها:«اعتمدنا نتيجة الصف الثاني الإعدادي اليوم في مدرسة تابعة للإدارة، و سيتم الإعلان عن النتيجة بها غدا، و يمكن للطالب وولي الأمر أن يستعلم عنها، و يحصل عليها من خلال المدرسة غدا».

وأكد متابعة الإدارة لخط سير تصحيح الامتحانات داخل كل المدارس التابعة لها، حرصا علي مصلحة الطالب، وسهولة حصوله علي النتيجة في أقرب وقت:«كل المدارس تنتهي من عملية المراجعة كحد أقصي الأسبوع المقبل، و كل مدرسة انتهى من المراجعة، سيتم اعتمادها، وظهورها على مدار الأسبوع المقبل».

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بقلم آية حسنين