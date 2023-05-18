ندوة بجامعة 6 أكتوبر تناقش الانتماء وأثره على المجتمع وتقبل الآخر

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة 6 أكتوبر، ندوه تحت عنوان «الانتماء وأثره على خدمة المجتمع وتقبل الآخر»، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة والدكتور مدحت العدل الفنان والسيناريست، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامي رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة صباح الشرقاوي عميد كلية التمريض والدكتورة ثريا رمضان وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

التعريف بمفهوم الانتماء

تضمنت الندوة حوارا حول التعريف بمفهوم الانتماء، وأهمية تحليل المعلومات المصدرة إلينا، وتحليل المعلومات المغلوطة والأفكار غير السوية ودور الشباب في دعم ومساندة الدولة في إثراء الانتماء وتقبل الرأي الآخر، كما تم توجيه عدة رسائل وحوار مفتوح مع الطلاب بأحدث تقنيات الولاء والانتماء لمجابهة أي شائعات للحفاظ علي تقدم الوطن، ومدى حتمية تحمل المسؤولية التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية من كل وطني في موقعه.

وناقشت الندوة، طرق الاجتهاد في معرفة الأفكار السوية ودحض أي أفكار هدامة وكذلك السعي لمعرفة المعلومات الصحيحة فقط من مصادر موثوق بها، وكذلك كيفية غرس قيمة الانتماء لدى الفرد منذ الصغر وكيفية التعامل مع الغزو الثقافي الغربي الذي قد يقف حائلا أمام شعور الفرد بالانتماء الحقيقي.

حضر الندوة وكلاء وعمداء كليات الجامعة وعدد من طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، وفي ختام الندوة كرم الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة والدكتور مدحت العدل الفنان والسيناريست.