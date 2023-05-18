«التعليم» تخاطب المديريات بشأن نتيجة التقييم لطلاب الجدارات الفنية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي، موضحة أنّه تمت زيارات من المحققين الخارجيين، في الفترة من 6 حتى 11 مايو الحالي للتحقق من قرارات التقييم وفاعلية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج، بجميع النوعيات لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل بالمرحلة الأولى.

اعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه بعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، توصي اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بجميع النوعيات لطلاب الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني.

منهجية الجدارات

وطالبت الوزارة، بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب الصف الثالث بجميع النوعيات للعام الدراسي الحالي.