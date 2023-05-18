إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، في التاسعة صباحًا، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا، مؤكدة إيقاف حركة الملاحة البحرية، والأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.