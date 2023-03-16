تحالف موانئ «هاتشسون - COSCO - CMA» يستثمر أكثر من 600 مليون دولار في مصر

تمثل مصر مركزا محوريا استثماريا لموانئ «هاتشيسون»، العالمية منذ أكثر من 15 عامًا، وضمن آخر محطات التعاون بين مصر والشركة العالمية، جاءت اتفاقية توقيع عقدي التزام لمشروعيْ إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، لتنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف «هاتشسون COSCO -CMA»، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشسون- MSC».

«هاتشيسون بورتس»، رائدة شركات الاستثمار في الموانئ وتطويرها وتشغيلها في العالم من خلال شبكة عالمية من محطات الحاويات تغطي 26 دولة و52 ميناء، فهي تسعى لجلب مهاراتها وخبراتها وعلاقاتها التجارية لمصر بالعمل تحت رعاية وزارة النقل من خلال عقد حق انتفاع لمحطتين جديدتين للحاويات بمينائي الدخيلة بالإسكندرية والعين السخنة بالبحر الأحمر.

وأكد تقرير لوزارة النقل، أنّ المخطط الرئيسي للوزارة يستهدف الربط بين البحر والسكك الحديدية، خاصة تطوير قطار ركاب وقطار شحن فائق السرعة في مصر، وستكون المحطتين الجديدتين بمثابة المحور الرئيسي للمر اللوجيستي الجديد، كما يصلان لمنطقة الشحن الرئيسية وهو ما لم يحدث من قبل.

وتنفذ موانئ هاتشيسون العالمية التقنيات الرائدة في المحطات الآلية مع التحكم عن بعد والتداول المستقل للحاويات، وستؤتي هذه الاستثمارات ثمارها مع زيادة إنتاجية السفن والإنتاجية النهائية للمحطة وتوفر بيئة عمل أفضل للموظفين، كما ستستخدم المحطات أحدث التقنيات المتجددة لضمان مسار سلس وفعال.

تفاصيل المحطة الجديدة بميناء الدخيلة

ووفقا لتقرير الوزارة فإنّ محطة الدخيلة بموقعها الإستراتيجي بالقرب من مركز الشحن الحالي عند مدخل ميناء الإسكندرية، في وضع جيد للاستفادة من البنية التحتية الحالية ومجتمع الشحن المتواجد منذ سنوات عديدة.

وتتشارك موانئ هاتشيسون، شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة في جينيف «MSC» صاحبة أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 650 سفينة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة، ففي عام 2021 تخطت إنتاجية شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة «MSC» في مصر 600 ألف حاوية مكافئة.

محطات حاويات الدخيلة الجديدة التابعة لموانئ هاتشيسون بالإسكندرية تبلغ مساحتها 84 هكتارا بطول 1200 متر للرصيف، و18 مترا كعمق الغاطس، فضلا عن 9 رافعات رصيف، و31 رافعة قنطارية، بإجمالي استثمارات مقدرة بـ600 مليون دولار أمريكي.

وصممت موانئ هاتشيسون المحطة الجديدة بالإسكندرية لتتعامل مع أكبر سفن الحاويات في أكبر خط ملاحي، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تشمل مناطق التحسين الأخرى واجهة مرورية لحركة المرور الحالية لتقليل التأثير العام على منطقة الإسكندرية والدخيلة.

وهناك مزيد من التكامل مع نظام التجارة متعدد الأطراف بما سيؤدي لتبسيط عملية التجارة وتعزيزها لتعود بالفائدة على مصر، فنظام عمليات المحطة الذي تم تطبيقه في جميع المحطات الجديدة مع التحسين المستمر والذكاء الصناعي سيحافظ على عمليات فعالة وآمنة، فموانئ هاتشيسون للمحطة الجديدة بالإسكندرية ستقوم بتداول 1.6 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

توفير روابط قوية مع بقية العالم

أما عن محطة حاويات ميناء السخنة، فموقعها الإستراتيجي في مدخل قناة السويس بطول الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، يدل على أن موانئ هاتشيسون العين السخنة لديها القدرة على توفير روابط قوية مع بقية العالم والشركات عبر البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط وجميع البلدان الأسيوية.

مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يتم بين تحالف «هاتشسون COSCO -CMA»، حيث تعتبر CMA فرنسا هي ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 550 سفينة و3 ملايين حاوية مكافئة، أما عن COSCO الصين فهي تعتبر رابع أكبر خط شحن حاويات بأكثر من 450 سفينة وقدرة استيعابية تزيد عن 2.8 مليون حاوية مكافئة، ففي 2021 مثلت هذه الشركات أكثر من مليون حاوية مكافئة تم التعامل معها في مصر.

مساحة موانئ هاتشسون بالعين السخنة تبلع 156هكتاراً بطول رصيف 2600، وبعمق غاطس 18 متراً باستثمارات أولية تقدر بـ 600 مليون دولار، وفي المستقبل القريب ستكون العين السخنة قادرة على تداول أكبر سفن الحاويات في العالم.

وبالنسبة للمرحلة الأولى للمحطة الجديدة بالميناء يتم التخطيط لبدء تداول الحاويات في المحطة من المرسى الشرقي ابتداءً برصيف بطول 1200 متر ومساحة 72 هكتاراً لتخوين الحاويات وهي 10 حاويات رصيف و35 رافعة قنطارية بإطارات مطاطية لتحقيق أفضل حركة من وإلى الرصيف، وعند وصول المرحلة الأولى إلى طاقتها التصميمة سيتم البدء في إنشاء المرحلة الثانية للمحطة.

تداول الحاويات بشكل كبير إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة

ويُقدر أنه يمكن زيادة سعة تداول الحاويات بشكل كبير إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة، وسيتم تجهيز بوابة جديدة لإنشاء واجهة الميناء لعملاء الميناء الحاليين والجدد بنظام توزيع كهربائي جديد لدعم الآلات الثقيلة المستعملة في العمليات البحرية ونظام حاسوب وشبكة حاسوبية جديدة وذلك من أجل تحسين كفاءة العمليات وسلامتها وأمنها، كما يمكن توفير مساحة مجاورة لدعم مختلف العمليات المتصلة بالعملاء مثل الشحنات والتوزيع والتخزين مما يزيد من جاذبية المحطة.

ونشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تناول حجم ما يتم من اتفاقيات للمحطات الجديدة بالإسكندرية والسخنة، نوه إلى أن موانئ هاتشسون متحمسة لهذه الفرص الرائدة والفريدة للغاية للتطوير، حيث أكدت موانئ هاتشسون أنها ملتزمة برفع دور الميناءين بالكامل لموانئ هاتشسون في شبكتها العالمية، وبالتأكيد تأمين مكانة جدية لمصر على خريطة التجارة العالمية المستدامة.

وتقدر موانئ هاتشسون البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية وهي حريصة على الاستفادة من خبراتها في البلاد الأخرى لدفع الاقتصاد المصري، وفق رؤية 2030 للتنمية المستدامة.