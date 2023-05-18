سكرتير مساعد محافظة الغربية: الدولة تولي منظومة جمع القمامة اهتماما خاصا

أكد علي عبدالستار السكرتير المساعد بمحافظة الغربية، أنه تولى المسؤولية في شهر يناير، وتم وضع خطة مميزة لتطوير منظومة القمامة على مستوى المحافظة وليس مدينة المحلة الكبرى فقط، حيث تم العمل على رفع تراكمات القمامة التاريخية والنهوض بالحملات الميكانيكية والعمالة ومصانع التدوير، مشددا على أن الدولة تولي منظومة جمع القمامة اهتماما خاصا وتنفق عليها مبالغ كبيرة

وأضاف «عبدالستار»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة وتسبق باقي محافظات الجمهورية بخطوات في هذا الملف، وشدد على أن الدولة المصرية تولي منظومة جمع القمامة اهتماما خاصا وتنفق عليها مبالغ كبيرة.

وتابع السكرتير المساعد لمحافظ الغربية: «كي يكون هناك منظومة نظافة محترمة يجب توفير 3 عناصر أساسية، بينها تفعيل منظومة الجمع السكني، ومصانع التدوير وإعادة تشغيل المخلفات، وعمليات الدفن الصحي، كل ذلك له بداية ونهاية، وتم رسم المعالم في محافظة الغربية التي تعتبر من أولى المحافظات على مستوى الدولة في هذه المنظومة».

وأوضح: «نُفّعل قانون 202 لسنة 2020 بحيث تتولى منظومة الجمع السكني شركات شبابية أو شركات كبرى حتى لا تمر المخلفات بالشارع، وتنتقل المخلفات من الوحدة السكنية للمصنع، حتى يتم دفنها بشكل آمن».