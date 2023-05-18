رئيس «النواب التونسي» يثمن موقف مصر الداعم لمسار الإصلاح في تونس

اجتمع إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وهنأءه بمُناسبة انطلاق أعمال المجلس وانتخابه رئيساً له، وسلَّمه خطاب التهنئة المُوجه من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري.

من جهته أشاد بودربالة بمكانة مصر وعُمق ومتانة العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما ثمَّن موقف القيادة السياسية في مصر الداعم لمسار الإصلاح في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد.

وأعرب عن اعتزازه بدور مصر المُقدَّر في دعم حركة التحرُّر في بلاده، ودورها الفاعل الذي تضطلع به في العالم العربي ودفاعاً عن قضاياه.

واستعرض السفير إيهاب فهمي، خلال اللقاء، ما شهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من نقلة نوعية خلال العامين الماضيين.

تعزيز آليات التشاور الثنائي

واتفق ورئيس مجلس النواب التونسي على أهمية تعزيز آليات التشاور الثنائي خلال الفترة القادمة بين المُؤسستين التشريعيتين، ومن ثم العمل على إعادة إحياء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية - التونسية بما يُسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين، ومُواكبة الجهود التي تستهدف الإرتقاء بمسار التعاون الإقتصادي وحجم التبادل التجاري والإستثمارات بينهما.

وأكدا ضرورة تنسيق المواقف إزاء مُختلف القضايا ذات الإهتمام المُشترك في إطار المحافل البرلمانية العربية والإفريقية والمُتوسطية والدولية التي تتشارك مصر وتونس في عضويتها، بما يُحقق مصالح البلدين والمزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين.

رئيس مجلس النواب التونسي يشيد بتصدي مصر للإرهاب

كما تطرق اللقاء إلى التحديات المُرتبطة بظاهرتي الإرهاب والهجرة غير النظامية، وعكس تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول إنتهاج مُقاربة شاملة للتصدي لهاتين الظاهرتين بحيث لا تقتصر فقط على المُعالجة الأمنية وإنما تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتوعوية.

وأشاد رئيس مجلس النواب التونسي بالتجربة المصرية في التصدي لهاتين الظاهرتين مُستعرضاً جهود بلاده في هذا الخصوص.

واتفق مع السفير المصري حول ما تُمثله آليات التشاور البرلماني المُشار إليها من أهمية أيضاً لتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.