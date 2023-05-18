«التموين»: إصدار بدل التالف للبطاقات متاح في المكاتب وموقع مصر الرقمية

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد أزمة في إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، سواء في مكاتب التموين على مستوى المحافظات أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين.

إصدار بدل تالف بطاقة التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن متطلبات إصدار بدل تالف لبطاقة التموين جميعها متوافرة لدى وزارة التموين سواء كروت البطاقة أو الشريحة النحاسية اللازمة، ولا يوجد أي نقص في مستلزمات إصدار بدل تالف أو فاقد البطاقة.

وأكدت المصادر أن مكاتب التموين تتسلم طلبات إصدار بدل تالف بطاقة التموين أو الفاقد، ويستغرق استخراجها ما يقارب أسبوعين إلى 3 أسابيع ليتم تسليمها إلى صاحب بطاقة التموين، ثم تأتي خطوة تفعيل البطاقة.

خطوات استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية للتموين إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- تسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.