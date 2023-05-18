إصابة شخص بطلق ناري وسرقة دراجته النارية في الدقهلية

أصيب رجل بطلق ناري من قبل مجهولين، بهدف سرقة الدراجة النارية الخاصة به في مدينة المطرية بالدقهلية، في أثناء خروجه من عمله، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المطرية، بإصابة رجل على الطريق بطلق ناري، بعد التعرض للهجوم من قبل مجهولين بهدف سرقة الدراجة النارية الخاصة به، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي.

إصابة رجل بطلق ناري

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رجل بطلق ناري يدعي هاني محمد مختار عوف، صاحب الـ28 عامًا، من قرية القبلية التابعة لمركز المطرية بالدقهلية، تعرض لسرقة الدراجة النارية الخاصة به من قبل مجهولين.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، ونُقل إلى مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، من أجل علاجه، تبين إصابته بجرح ناتج عن طلق ناري في ذراعه الأيسر.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.