إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

أنهت لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية في محافظة قنا، خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الغرابوة بمركز دشنا، بالتصالح والتصافح، بعد تساوي عدد القتلى للطرفين لقتيل لكل منهما، وسط حضور جمع كبير من المواطنين.

إنهاء خصومة ثأرية في قنا

أقيم سرادق الصلح في زمام القرية، وسط حضور أعضاء لجنة المصالحات، وهم النائب سيد فؤاد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب، محمد كمال، عضو مجلس الشيوخ، وعبد الباسط عبدالنبي، والشيخ محمود عبدالهادي، وأفراد الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، وحضور المئات من كبار ورموز العائلات في قرى محافظة قنا، ليكونا شاهدين على مراسم الصلح بين الطرفين.

وتعالت التكبيرات في كل أنحاء السرادق، وتعانق الطرفان، أمام الحاضرين على الصالح وإنهاء الخصومة بينهم وعودة العلاقات للعيش في سلام.

تعهدات مالية بـ5 ملايين على الطرفين

وقال المهندس سعيد محمود، أحد أعضاء لجنة الصلح بين الطرفين إن صلح الغرابوه بحري بين الطرفين «آل عمران» و«آل دياب» دون قودة لأن الكفه متساوية، كون متوفى من الطرف الأول ومتوفى من الطرف الثاني.

وأكد أن لجنة الصلح أخذت تعهدات على الطرفين وتعهدات مالية بقيمة 5 ملايينعلى كل طرف للالتزام لبنود الصلح.

ترجع أحداث الخصومة الثأرية بين الطرفين إلى يوليو 2021، عندما أسفرت مشاجرة بين عائلتي آل دياب وآل عمران بقرية الغرابوة بحري، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، عن مقتل سيد حسن بخيت، بعد خلافات بين المجني عليه وآخر أثناء تواجدهما في إحدى الدول، وتجددت عقب عودته من السعودية إلى مسقط رأسه، وأسفرت عن مقتل محمد صبور عبد العظيم، من العائلة الأخرى، وأصبح الطرفين متعادلين، وأنهيت الخصومة اليوم الخميس.