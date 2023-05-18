نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. تعرف على التفاصيل

أتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية التعرف على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أن الراغب في معرفة نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي، يتوجب عليه اتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات الصحيحة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة وجاءت التعليمات والخطوات على النحو التالي:

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

- على الراغب في معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا

- الضغط على أيقونة الاستعلام، وادخال الرقم القومي للشخص والمكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- الضغط على كلمة دخول وبعد ذلك تظهر نتيجة الكشف الطبي.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وعن مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حددت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن مميزات الحصول على هذا الكارت، وقالت إنها تشمل الجمع بين معاشين، وكذلك إجراء الفحص الطبي في المستشفيات مجانا، والتعيين بالوظائف الحكومية بموجب نسبة الـ5%، وكذلك يحق لحامل البطاقة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي.

وعن الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، قالت الوزارة إنها تتضمن الآتي:

- صورة شهادة ميلاد للأشخاص أقل من 16 سنة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- تقديم تقريرا طبيا مميكنا للإعاقات المتوسطة، وفيما يتعلق بالإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يتمّ تقديم تقرير ورقي.

يأتي ذلك في إطار تسهيل المهمة على المواطنين خاصة هذه الفئة لتجهيز الأوراق المطلوبة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول تلك الفئات على كافة الامتيازات.