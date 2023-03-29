نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. الخطوات والرابط

كشفت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، للحصول على بطافة الخدمات المتكاملة وسيارات معفاة من الجمارك.

وقالت وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي يتم الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، ثم اتباع الخطوات والتعليمات التي يوضحها الموقع.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام.

- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح دون خطأ مكون من 14 رقما.

- وبعد ذلك الضغط على كلمة دخول - ستظهر النتيجة بمجرد الضغط على كلمة الدخول.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان البيانات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وقالت: «تشمل البيانات الشخصية من الاسم والرقم القومي والوظيفة والحالة الاجتماعية والعنوان ورقم التليفون»، مشيرة إلى أنه في حال إدخال البيانات لابد من إدخالها بطريقة صحية.

وتابعت بعد إدخال البيانات بطريقة صحيحة، على الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، أو السيارة المعفاة من الجمارك وضرورة اختيار نوع الإعاقة، سواء كانت الإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية وكذلك أمراض القلب وأمراض الدم.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وفي شأن متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها تتضمن اجراء الفحص الطبي في المستشفيات بشكل مجاني، والجمع بين معاشين، بالإضافة إلى التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة تصل إلى 5%، كما أنه يحق للحاصل على كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي.