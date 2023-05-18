افتتاح غرفة صديقة للأطفال بالوحدة المحلية لمدينتي المنيا وملوي

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، افتتاح غرف صديقة للأطفال تسمح لأعضاء وحدات الحماية الفرعية باستقبال الحالات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفي إطار التعاون المشترك بين الوحدة العامة لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز المنيا والوحدات الفرعية على مستوى المدن والقرى وبدعم من هيئة انقاذ الطفولة بالمنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء هاني بدوى رئيس مركز المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز المنيا، فاطمة الزهراء على مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، نيفين مقار مسئول برامج حماية الطفل والدعم النفسي الاجتماعي بمكتب هيئة انقاذ الطفولة بالمنيا .

توفير مكان آمن لتقديم الدعم اللازم

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن الغرفة الصديقة للطفل هي جزء لا يتجزأ من إجراءات حماية الأطفال كونها إحدى الاستجابات للمخاطر التي يتعرض لها الطفل مثل العنف بكل أشكاله، الاستغلال والإهمال، وهي بمثابة توفير مكان آمن لتقديم الدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر من خلال المنع والاستجابة حيث يتم تقديم مجموعة من الأنشطة لدعم المهارات الحياتية للأطفال وتنمية الرغبة في البحث والاستفسار وفهم البيئة المحيطة عن طريق تقديم جلسات قد تكون متصلة أو منفصلة فردية أو جماعية، تسهم في إثراء خبراتهم التربوية والاجتماعية ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي.

تجهيز غرفتين للأطفال باللجان الفرعية

وأضافت أن التجهيزات الخاصة بالغرف الصديقة للأطفال تمت تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، وبدعم من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالمنيا، إذ يجرى تجهيز غرفتين صديقة للأطفال باللجان الفرعية لحماية الطفل بمركزي (ملوى - المنيا).

وتضم التجهيزات (طفاية حريق، شنطة إسعافات أولية، مكتب، كرسي مكتب، ترابيزة أطفال، كراسي أطفال، وبعض الأدوات والألعاب) لتنفيذ الأنشطة التعليمية والعلمية ونشر البهجة والسرور على أطفالنا.