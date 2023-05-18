تحالف الأحزاب: الثقافة والهوية قضية أمن قومي وتقودنا للجمهورية الجديدة

أعرب اللواء سيف الإسلام عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب ورئيس حزب مصر بلدى عن شكره للمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى وخالد عبد العزيز ولفخامة الرئيس الذي أتاح الفرصة للجميع للمشاركة فى هذا الحوار الديمقراطى وذلك للوصول الى الجمهورية الجديدة.

الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية

وأضاف «سيف الإسلام» خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن المحور المجتمعي أن تعريف الهوية هو تعريف متشعب تتعلق بكل الافراد نظرا لاشتراكه فى كافة التعاملات مؤكدا أن لا يوجد هوية دون شعب ولا يوجد شعب دون هوية، مشيرا الى انه يرى ان الثقافة والهوية قضية أمن قومى حيث تعتبر العمود الهام الذى يقود الى الجمهورية الجديدة والتى تشغل المواطن بشكل كبير والتى اعتبرها أخطر انواع التأثير .

وأستكمل أنه بحسب الحوار الوطنى تم عمل استطلاع يتعلق بعمل لجنة للهوية، وبالفعل كان ناجحا ولاقت قبولا كبيرا بالمشاركة، مضيفا أن الدستور أيضا تعرض للهوية الثقافية وروافدها في المادة 48 وإلى أي مدى تكفلها الدولة.

وأوضح أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها الهوية تفوق أى استعمال وذلك نتيجة الحداثة التى تحارب الهوية وثقافة الشعوب فى انعدام لهذة الهوية، ولكن مما لاشك فيه أن هناك جهودا تبذل لمواجهة جميع ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية واعية من قبل المؤسسات.

الحوار الوطني يناقش قضايا المحور المجتمعي

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم قضايا المحور المجتمعي، والتي تخصص جلستين لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريتين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.