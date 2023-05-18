اختفاء فرّان في الفيوم.. وأسرته: خرج ولم يعُد

اختفى فرّان في محافظة الفيوم، قبل أسبوع من الآن، ولم تر عيون أسرته النوم طوال فترة اختفائه، يبحثون عنه في كل مكان بين المنازل والأفران التي يعمل فيها وفي المناطق المحيطة بهم، أملًا في العثور عليه لكي يطمئن زوجته وأبناؤه الذين لم يتوقفوا عن البكاء لحظة وتوقفوا عن تناول الطعام منذ اختفائه.

البداية كانت بزيارة شخص غريب اصطحبه معه للحديث معه قليلًا، ثم طال غيابه ولم يعد إلى المنزل، وانقطعت أخباره تمامًا.

اختفاء فرّان خمسيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إسلام لٌطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا باختفاء شخص يدعى صلاح محمد جلال حسّان، 52 سنة، ويعمل فرّانا منذ أسبوع، وعدم قدرة أسرته على التوصل إليه أو أي معلومات عنه طوال فترة اختفائه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاختفاء وظروفه وملابساته، ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم من جهودها للعثور على مكان اختفاء الفرّان، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصطحبه شخص مجهول

وأفادت أسرة الفرّان المختفي في محضر الشرطة، أنّ أحد الأشخاص حضر إلى منزلهم في منطقة منشأة عبد الله بمدينة الفيوم قبل أسبوع، ثم طلب الحديث إليه واصطحبه معه إلى خارج المنزل، ولم يعد مرة أخرى منذ ذلك الوقت، وبحثوا عنه كثيرًا ولم يصلوا إليه، كما أنّ هاتفه مغلق منذ ذلك الحين.

نشروا صورته في كل مكان

ونشرت أسرة الفرّان المختفي صورته عبر الصفحات العامة والمجموعات الخاصة بمحافظة الفيوم، مُطالبين من يراه أو يعرف عنه أي معلومة بأن يتواصل معهم ويطمئنهم عليه.