«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: تحسن نسبي في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تسجيل تحسن نسبى في درجات الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على كل من القاهرة والجيزة والقليوبية اليوم نحو 30 درجة مئوية، السواحل الشمالية 23 درجة مئوية، شمال الصعيد 32 درجة مئوية جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

طقس اليوم الخميس

ويشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

درجات الحرارة اليوم

وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، في مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

- القاهرة 30 - 18

- العاصمة الإدارية 31 - 17

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 18

- دمنهور 30 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 29 - 18

- المنصورة 30 - 17

- الزقازيق 31 - 19

- شبين الكوم 30 - 18

- طنطا 29 - 17

- دمياط 24 - 17

- بورسعيد 24 - 19

- الإسماعيلية 30 - 18

- السويس 30 - 17

- العريش 24 - 17

- رفح 23 - 18

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 30 - 14

- كاترين 29 - 11

- الطور 35 - 20

- طابا 33 - 19

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 23 - 18

- مطروح 23 - 18

- السلوم 25 - 16

- سيوة 30 - 20

- رأس غارب 36 - 23

- الغردقة 37 - 24

- سفاجا 36 - 23

- مرسى علم 36 - 24

- شلاتين 35 - 23

- حلايب 31 - 20

- أبو رماد 32 - 22

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 31 - 19

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 39 - 22

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 36 - 19

- أبو سمبل 42 - 22 .