رئيس مدينة مرسى مطروح: فتح جميع الشواطئ أمام المواطنين

بدأ المصطافون في التوافد علي شواطئ مطروح والمزارات السياحية المختلفة للاستمتاع بالمصيف في مدينة مرسى مطروح، تزامنا مع انتهاء امتحانات النقل في العديد من المدن والمحافظات المصرية، هروبا من نار الشمس الحارقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق ومنها الصعيد.

تجهيز شواطىء مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إن المحافظة استعدت لمصيف مطروح 2023 لاستقبال نحو 7 ملايين زائر ومصطاف كل عام، وجرى التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية منها مجلس مدينة مرسى مطروح لتجهيز الشواطئ وتمشيط الرمال، وتنظيف البلاجات، والانتهاء من صيانة دورات المياه، وطرح كافتيريات للإيجاء لتشغيلها لخدمة الزوار علي الشواطىء.

أسماء شواطىء مطروح المفتوحة أمام المصطافين

وأكد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أن جميع شواطئ مطروح مفتوحة أمام المواطنين وبدأت بالفعل في استقبال زوار مطروح ومنها شاطىء الفيروز، والنخيل1 والنخيل 2، وروميل، والغرام وكليوباترا، وعجيبة وأم الرخم والأصيل، وبلوبيتش، والليدو والباسنت، والبوسيت والرميلة ومينا حشيش، بخلاف الشواطىء الجديدة الممتدة بطول 9 كيلو مترات علي كورنيش مطروح الجديد بداية من بورتو مطروح بإجمالي 15 شاطىء ومزار سياحي متنوع.

مزارات مطروح السياحية

وذكر أن هناك مزارات سياحية متنوعة تجذب المصطافين بجانب الشواطىء ومنها حمامات كليوباترا، ومزار عجيبة، وصخرة الفنانة ليلى مراد، ومتحف روميل ومتحف آثار مطروح، وتستقبل جميع المزارات الزائرين علي مدار موسم الصيف بخلاف الكورنيش والطفطف ورحلات اليخوت في البحر والسيرك والسينما وجميع الوسائل الترفيهية المتاحة لرواد مطروح.