وزير الزراعة ورئيس البنك الإفريقي يتفقدان مركز الأقصر لنشر المعرفة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بندكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «افريكسم»، بمدينة الأقصر، صباح اليوم، وعقد معه اجتماعاً بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وبرافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر.

وخلال الاجتماع رحب الوزير بزيارة أوراما لمركز الأصر التنسيقي لنشر المعرفة والابتكار حيث قام البنك بدعم برنامج الأغذية العالمي من أجل إعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الإفريقية ومصر في مجالات التصدي للتغييرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمرأة والشباب والشمول المالي والرقمنة والتدريب وبناء القدرات.

التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك عديد من الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصادات الناشئة مثل التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وأنه لابد من التعاون بين بلدان القارة الإفريقية لعبور هذه الأزمات ورفع مستوى الأمن الغذائي وهو ما نجحت فيه مصر ويمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها للبلدان الإفريقية وأشار إلى أن مركز الاقصر التنسيقي، استقبل بالفعل عدد كبير من المتدربين من 15 دولة افريقية.

وزير الزراعة يعرض تجربة مصر في الشمول المالي

كما عرض وزير الزراعة تجربة مصر في مجال الشمول المالي ودعم صغار المزراعين وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بمشروعات تمكين المرأة وزيادة درجه الوعي من خلال الدورات التدريبية والمدارس الحقلية كما أشار إلى تقديم الدعم لكل الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التدريب وبناء القدرات.

وطالب القصير إدارة البنك الإفريقى بزيادة الدعم لبرامج الأمن الغذائي والابتكار الريفي وتمكين المرأة والشباب وبرامج الشمول المالي والإقراض منخفض الفوائد حيث أشار إلى أن مصر من خلال البنك الزراعي المصري توفر حافظة وصلت إلى 20 مليار جنيه للإقراض للمشروعات الزراعية بفائدة لا تزيد عن خمسة بالمائة حيث أن هناك توجيهات للحكومة المصرية بتذليل كافة الإجراءات تيسيرا على المزارعين.

من ناحيته عبر «اواراما»، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة وقال إن مصر قادرة على نقل القارة الإفريقية إلى الأمام في مجالات الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية من أراضي صالحة للزراعة ومياه للري وأيدي عاملة رخيصة وبالرغم من ذلك تقوم بلدان القارة باستيراد غذائها ويمكن تقليل هذه الفجوة من خلال التعاون ونقل الخبرات.

مضاعفة دعم برنامج الغذاء العالمي

وأشار إلى أن البنك سوف يقوم بمضاعفة دعمه لبرنامج الغذاء العالمي من أجل دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب، وأن البنك يتطلع مزيد من التعاون مع وزارة الزراعة في مختلف المجالات.

وعقب الاجتماع قام وزير الزراعة وبندكت أوراما ومحافظ الأقصر بزيارة مركز الاقصر التنسيقي لنشر المعرفة والابتكار لاطلاع الضيف على الجهود التي تتم ونشر الوعي والتثقيف المالي، واستمع الوزير والضيف إلى رأى المشاركين في البرامج من السيدات والشباب والأطفال كما شاهدوا عدداً من الدورات التدريبية المقامة في المركز عن الشمول المالي وريادة الأعمال وتعليم الأطفال كيفية الادخار عن طريق برامج ترفيهية.